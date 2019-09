Bambina nasce con 4 gambe e 3 mani, la mamma non ha mai fatto un'ecografia in gravidanza

Giovedì 26 Settembre 2019, 16:52

i tratta di un caso molto raro, quello di unanata nell'ospedale di Tonk nel Rajasthan, in India. La piccola è venuta al mondo da unache nel corso della gravidanza non si è mai preoccupata di fare analisi e visite di controllo, così al momento del parto i medici si sono accorti che c'era qualcosa di strano.La mamma, di 24 anni, ha dato alla luce due gemelli: uno perfettamente sano e l'altra invece con degli arti in più. I medici credono che il parto sarebbe dovuto essere trigemellare, ma che due gemelli si sono come fusi in un'unica persona e le gambe e le mani che la bimba ha sarebbero in realtà del terzo figlio. La piccola soffre anche di un'insufficienza respiratoria che però secondo i dottori non è grave e potrebbe risolversi.Ora per la bimba sarà necessario un intervento, verrà mandata in una clinica specializzata dove altri specialisti cercheranno di capire il da farsi. La madre e il padre non hanno mai fatto alcuna visita, credevano di aspettare il loro primo figlio, ma quello che è accaduto è stata per loro una sorpresa.