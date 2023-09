Bambina morta a 5 anni, uccisa dallo Streptococco A: i medici lo scambiano per raffreddore. Poteva salvarsi con un antibiotico

di Redazione web

Una bambina di cinque anni è morta pochi giorni dopo che le era stato diagnosticato erroneamente, per due volte, un comune raffreddore ed è riuscita a salvare tre vite dopo che la sua famiglia ha donato i suoi organi. La prima diagnosi sbagliata è stata quella del medico di famiglia, alla quale è seguita quella dei colleghi del pronto soccorso dove il padre ha portato la figlia quando ha cominciato ad accusare problemi respiratori e perdita della voce. Il personale dell'ospedale ha diagnosticato un'infezione virale, ma in realtà aveva lo streptococco A, un'infezione batterica che uccide più di 500.000 persone ogni anno. Nel giro di pochi giorni, le condizioni della bambina sono peggiorate al punto che i medici ne hanno dichiarato la morte cerebrale dopo un collasso avvenuto in casa il 28 agosto.

Soleil colpita da malore mentre è in vacanza in Albania, la bambina di un anno e mezzo muore tra le braccia dei genitori

Bambina di 6 anni operata a Massa: nata con il cuore a destra, all'estero avevano rinunciato a curarla. «È tornata dalla gemellina»

Bambina morta per streptococco A

La tragedia della piccola Cathy Kassis è avvenuta a Bathurst, in Australia, e i suoi genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi salvando altre tre giovani vite.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Settembre 2023, 11:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA