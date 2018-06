Bambina di 9 mesi cade dal letto dei genitori mentre dorme: morta sul colpo

Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

durante il, la bimba disul colpo. Un vero dramma quello che si è consumato in un appartamento di Leung Shui, nel Distretto di Tuen Mun, a Hong Kong. La bambinaia aveva messo la bambina a dormire nelsenza alcuna protezione, e si era allontanata, ma nel sonno la piccola si è mossa precipitando rovinosamente a terra.La donna ha subito allertato i genitori che hanno avvertito i sanitari. La bimba è stata trovata ai piedi del letto priva di sensi: i medici hanno subito provato a rianimarla, ma non c'è stato nulla da fare. La bambinaia ha detto di aver messo la bimba nel letto perché tutte le volte che veniva lasciata dormire nella culla piangeva, così ha pensato di farla riposare sul letto dei genitori, ma mai avrebbe creduto che avrebbe potuto rotolare a terra.La polizia che ha indagato sul caso ha riconosciuto che non ci sono circostanze sospette, stabilendo che si è trattato solo di un tragico incidente. Come riporta la stampa locale la donna ha agito con superficialità ma non con cattiveria. Gli esperti hanno così voluto ricordare che è sempre bene non lasciare soli bambini piccoli su fasciatoi o letti, ma di metterli sempre nelle cullette e lettini specifici per le loro età.