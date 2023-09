Balena, incidente choc con una barca: due uomini finiscono in mare, un morto e un ferito

di Redazione Web

Una barca si è scontrata con una balena al largo delle coste di Sydney, in Australia, nelle prime ore di sabato mattina, più precisamente intorno alle 6. La polizia ha dichiarato che due persone sono state trovate in acqua vicino Botany Bay. La sovrintendente Siobhan Munro ha dichiarato: «All'arrivo della polizia, sono state recuperate due persone di sesso maschile», aggiungendo poi che di uno di loro «è stato confermato il decesso», mentre l'altro è al momento ricoverato in ospedale.

La vicenda

La barca su cui erano i due uomini è stata recuperata e sarà analizzata come parte dell'indagine sull'accaduto. «Dai primi ritrovamenti, sembrerebbe che una balena sia emersa vicino alla barca o direttamente sulla barca», ha dichiarato Siobhan Munro secondo quanto riportato dalla CNN.

L'incidente, tra l'altro, è avvenuto nella prima giornata della Settimana Nazionale per la Sicurezza in Mare, che si tiene in Australia dal 30 settembre al 6 ottobre.

La sovrintendente ha assicurato che la polizia, per aumentare la sensibilizzazione sul tema e garantire la sicurezza, si impegnerà a fare controlli di droga e alcol sia in mare che nei pressi di dighe e canali. Nel frattempo, le autorità marittime hanno diramato un allarme relativo al crescente numero di balene nelle coste australiane, consigliando ai bagnanti e alle barche di mantenere la distanza di sicurezza dall'animale.

Sabato 30 Settembre 2023, 11:41

