Bagnoschiuma fatto in casa con l'uovo crudo: la ricetta dell'influencer che divide i fan

Per gli amanti delle uova arriva il bagnoschiuma homemade che crea dipendenza. Una 'ricetta' per ottenere la pelle più morbida che ricorda un po' la prima colazione. Gli ingredienti principali, infatti, sono: miele, shampoo e una buona dose di uovo crudo (albume e tuorlo separato). Il tutto, poi, mescolato e pronto all'uso.

A fornire l'ingrediente segreto per questo bagnoschiuma fatto in casa è una modella e influencer, ex trapezista, che negli ultimi giorni sta spopolando sul web per il contenuto sorprendente del suo video, pubblicato sui social e diventato virale in poco tempo.

Il bagnoschiuma homemade

Hannah James, 26 anni, originaria di Manchester (Regno Unito), ha pubblicato un video sui social in cui prepara un bagnoschiuma dalla fragranza un po' rustica: sono le uova l'ingrediente principale. E così l'influencer, prima di entrare nella vasca, versa la miscela prodotta nell'acqua e aspetta qualche minuto prima di godersi un bel bagno caldo.

La giovane, che da anni vive in Spagna, avrebbe rivelato l'origine della sua ricetta, invidiata da alcuni utenti sul web: «Avevo letto un articolo che parlava di questa schiuma da bagno fatta con le uova e ho voluto assolutamente provarlo anch'io».

Secondo l'ex trapezista, «le bollicine fatte con l'uovo crudo durano più a lungo di quelle prodotte dall'idromassaggio. Inoltre le bolle sono fatte con ingredienti naturali invece che con sostanze chimiche e aggressive».

Mentre alcune persone appaiono incuriosite dalla "ricetta", altre trovano ridicolo «fare il bagno nell'uovo crudo».

