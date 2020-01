Almeno tre razzi sono caduti nei pressi dell'ambasciata americana a Baghdad. Secondo diversi media internazionali, i razzi caduti in prossimità della missione diplomatica americana, nella Green Zone di Baghdad sarebbero stati lanciati in rapida successione. Le sirene d'allarme dell' ambasciata sono scattate subito dopo le esplosioni. Non è chiaro se l'attacco, sferrato probabilmente con razzi Katiuscia, abbia provocato vittime. Luned√¨ 20 Gennaio 2020, 23:58

