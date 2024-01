Baby shower finisce in tragedia: uomo uccide l'ex moglie, i due cognati e la nipotina di 8 anni e poi si uccide

di Nikita Moro

La fine di un matrimonio. Il "no" alla richiesta di ricongiungimento con l'ex moglie. Sabato scorso, 13 gennaio, Alrick "Shawn" Barrett, 46 anni, ha ucciso la sua ex coniuge e altri tre membri della sua famiglia, facendo irruzione in casa della suocera. Prima ha sparato all'ex moglie, poi ai suoi due fratelli - nonché cognati - e infine ha colpito la nipotina di soli 8 anni. Mentre gli altri membri della famiglia erano fuggiti mettendosi al riparo, l'uomo ha sparato l'ultimo proiettile, togliendosi la vita. È successo a Richmond, in Texas, Stati Uniti.

Il massacro

Le vittime del folle gesto sono Francia Fullerton, 44 anni, che era la moglie di Barrett, i suoi due fratelli Kasey e Omar, e la loro nipotina Aniah. Il killer si è infine suicidato. Il nipote di 13 anni, sopravvissuto al massacro perché nascostosi in un armadio, ha chiamato la polizia per denunciare quanto accaduto tra le mura di casa. Sopravvissuti anche un bimbo di 7 anni e sua nonna. La sparatoria è avvenuta mentre la famiglia Fullerton era riunita per festeggiare il baby shower della sorella della ex moglie di Barrett.

L'uomo ha fatto irruzione in casa mentre si stava scoprendo il sesso del nascituro. Il 46enne ha aperto il fuoco intorno alle 7 di sabato scorso dopo aver riportato il suo bambino dalla madre (l'ex moglie), ha rivelato lo sceriffo della contea di Fort Bend Eric Fagan in una conferenza stampa lo scorso mercoledì.

