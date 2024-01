Sparatoria in un liceo al rientro dalle vacanze invernali: «Almeno un morto e tre feriti».

Torna l'incubo sparatorie negli Stati Uniti. Un uomo armato ha aperto il fuoco in una scuola superiore di Perry, cittadina dell'Iowa a nordovest della capitale Des Moines. Il bilancio è di almeno un morto e tre feriti. L'Fbi sta aiutando la polizia locale nelle indagini e il presidente statunitense Joe Biden sta seguendo le ultime notizie.

La sparatoria

«Ci sono diverse persone raggiunte da colpi di arma da fuoco», ha dichiarato il sergente della pattuglia dello stato dell'Iowa, Alex Dinkla in conferenza stampa. «Ma ancora non «sappiamo il numero preciso. Al momento non c'è alcun pericolo».

Le vittime sono state trasportate al MercyOne Des Moines Medical Center, ha dichiarato un portavoce dell'ospedale.