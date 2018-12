Manda sms mentre è nella vasca da bagno, l'iPhone cade nell'acqua e muore fulminata a 15 anni

Ha oltrepassato, insieme a due complici, i confini di unametodista, entrando e gridando, davanti a dei bambini attoniti: «». Per questo motivo, un, è statodalla polizia a Cleburne, una cittadina del La notizia è riportata da diversi media locali : l'uomo aveva fatto irruzione nelladurante un evento benefico, dedicato a bambini poveri, e che coniugava la credenza religiosa al mito che contraddistingue gli anni più felici dei bimbi di mezzo mondo, cioè, oltre ad essere entrato senza permesso, ha infatti iniziato a urlare di fronte a tutti: «».Inutile dire che molti dei bambini presenti, sotto choc, siano scoppiati in lacrime. Nonostante le richieste dei presenti di lasciare la chiesa, Urbanski non si è mosso ed è stato necessario l'intervento della polizia, che lo ha condotto al carcere della Contea di Johnson.