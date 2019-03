Avvelena i colleghi mettendo sostanze tossiche nei loro vestiti, arrestato un 57enne

Da tempo covava rancore e odio per i suoi colleghi, così ha deciso di intossicarli avvelenando i loro abiti con sostanze tossiche. Un 57enne tedesco di nome Klaus è stato condannato dal tribunale locale di Bielefeld dopo la conclusione di un'inchiesta per tentato omicidio.



L'uomo, che per molti suoi collaboratori era un normale collega, era invece un potenziale omicida, che aveva in mente di uccidere i suoi compagni di lavoro per motivi che non sono ancora noti. Alcune persone hanno riportato danni permanenti per avvelenamento da piombo e cadmio: chi problemi renali e chi anche cerebrali, come un dipendente di soli 23 anni. Diverse volte a settimana portava con sé le sostanze tossiche e approfittando di momenti di solitudine lasciava che si impregnassero nelle giacche e nei vestiti delle sue vittime.



Dopo una serie di malori e di segnalazioni sono state installate delle telecamere in ufficio che hanno mostrato quello che accadeva nelle varie stanze. Il 57enne è stato arrestato lo scorso maggio e in questi giorni è arrivata la sentenza definitiva. Durante le indagini è stato scoperto nella casa dell'impiegato un vero e proprio laboratorio chimico nel seminterrato, dove produceva i veleni con cui avrebbe poi ucciso le sue vittime.

