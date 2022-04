Aviaria, strage di uccelli negli Usa: «Milioni di polli e tacchini morti a causa dell'epidemia»

Milioni di uccelli sono morti a causa dell'epidemia di influenza aviaria negli Stati Uniti. Alcuni funzionari statunitensi ritengono che quasi 24 milioni di volatili da cortile, per lo più polli e tacchini, siano morti di influenza da quando il ceppo virale è stato identificato a febbraio. Secondo quanto riporta il Guardian, l'influenza aviaria ha anche spinto gli zoo degli Stati Uniti a chiudere temporaneamente le mostre di voliere e ad allontanare gli uccelli dal pubblico. Negli zoo dal Colorado al Maryland, specie che vanno dagli struzzi ai pinguini sono state spostate all'interno.

Leggi anche > Kinder e salmonella, le uova di Pasqua sono sicure? La Ferrero rassicura: ​«Prodotte ad Alba»

Il virus rappresenta un basso rischio per l'uomo, ma il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ha stimato che quasi 24 milioni di volatili da cortile, per lo più polli e tacchini, sono morti di influenza aviaria a partire da febbraio, quando è stato confermato il virus in uno stormo di tacchini in Indiana.

Di conseguenza, la carne di pollame e le uova sono più limitate. In Iowa, lo Stato che produce più uova, sono morte più di 11 milioni galline ovaiole. «Finché ci saranno migrazioni di uccelli c'è il rischio che la malattia continui a essere introdotta in quelli domestici», ha detto alla CNN Chloe Carson, direttrice delle comunicazioni del dipartimento agricolo dell'Iowa. I prezzi delle uova, inoltre, sono aumentati.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Aprile 2022, 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA