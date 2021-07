Auto piomba a tutta velocità sui tavolini di un bar: 11 feriti, una donna gravissima. Arrestato il guidatore VIDEO

Un'automobile è piombata a tutta velocità contro i tavolini di un bar del centro, dove in quel momento sedevano diversi clienti, soprattutto turisti. Sono almeno undici i feriti, di cui una donna in gravissime condizioni, mentre l'automobilista è stato arrestato dalla polizia. È quanto accaduto oggi pomeriggio a Marbella (Malaga), nota località balneare nella regione dell'Andalusia, in Spagna.

Ahora mismo en Marbella, en la calle de nuestros restaurantes un coche acaba de arrollar a una gran cantidad de gente que comía en las terrazas.



Para quien no conozca esta calle, es la más céntrica de la ciudad, una de las que más gente junta.



pic.twitter.com/oZ23ocFw7D — Raúl Morote Gil (@RauulMorote) July 19, 2021

Una delle persone rimaste ferite, una donna, è stata ricoverata in terapia intensiva. Il guidatore, un 30enne di Marbella, è stato arrestato. Secondo fonti della polizia consultate dai media spagnoli, gli inquirenti hanno scartato la possibilità che si sia trattato di un attentato. Secondo le prime informazioni fornite da fonti investigative, il conducente sarebbe una persona in cura per problemi psichiatrici.

🔴 Varios heridos en un atropello múltiple en una zona de terrazas en Marbella (Málaga) pic.twitter.com/9Ye6RMvFjJ — Joan Guirado (@joanguirado) July 19, 2021

La via in questione è una delle più centrali della città, dove soprattutto d'estate si concentrano centinaia e centinaia di turisti che consumano nei vari locali. Dalle prime testimonianze, i fatti si sono verificati intorno alle 15.30: alcuni dei feriti sono stati soccorsi e medicati sul posto, ma per almeno cinque di loro è stato necessario il ricovero in ospedale.

