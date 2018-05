Incidente spettacolare, l'auto prende il volo e atterra su altri tre veicoli parcheggiati

Auto a tutta velocità, prende il volo e si schianta contro la facciata di un palazzo​

Immagini impressionanti, quelle che giungono da, in, dove un'ha sbandato e preso il volo per poi, parcheggiate al lato della strada. Ingenti i danni ai veicoli, ma per fortuna c'è stato un solo ferito. A raccontare la vicenda, avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, è ElPais.com.uy . L'auto, una BMW con targa argentina, probabilmente ha urtato un ostacolo a grande velocità e per questo avrebbe spiccato il volo, finendo poi sopra gli altri veicoli, che in quel momento erano vuoti. L'unico, dopo lo spettacolare incidente, è ildell'auto planata sulle altre vetture, che ha riportato un trauma toracico ed è attualmente ricoverato in ospedale. L'insolita scena ha destato la curiosità di molti automobilisti e sul luogo dell'incidente si sono formate lunghe code per tutta la serata. Sono in corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, ma sembra che l'auto abbia sbandato e preso il volo dopo aver urtato il bordo di un marciapiede.