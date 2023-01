Compra Hummer elettrico da 115mila euro e fa una scoperta choc: «Per ricaricarla servono 5 giorni»

di Redazione Web

Le auto elettriche, ancora una volta, al centro delle polemiche. Belle e di ultimissima generazione, ma continua ad essere centrale il dibattito riguardo un problema riscontrato da alcuni conducenti, ossia il loro tempo di ricarica: secondo alcune testimonianze infatti i veicoli elettrici semplicemente non sarebbero ancora pronti alle esigenze di uso generale, in primis per i tempi di ricarica. Pensare di ricaricare il veicolo durante la notte così da averlo carico e pronto per il giorno dopo a volte infatti non è sufficiente: un video diventato virale su YouTube testimonia che un uomo ha impiegato cinque giorni per caricare la grande batteria da 250 chilowatt del suo Hummer.

Elon Musk mette in saldo le Tesla: «Sconti fino al 22%». Ecco perché e quanto costa comprarne una

Tesla, viaggio da incubo: «Fermi sei volte al giorno per ricaricarla». Ecco il motivo

Il video su Youtube

Il fuoristrada in questione è stato venduto all'uomo come uno dei Suv con più alte prestazioni sul mercato, e sicuramente anche uno dei più costosi. In più, l'uomo gioiva all'idea di poter ricaricare il proprio veicolo direttamente a casa. Facile sicuramente, ma anche conveniente? Non proprio, dato che per ricaricare del tutto il Suv serviranno, nel migliore delle ipotesi, circa quattro giorni. Se invece si è dotati di speciali attrezzature, la carica può concludersi anche in un solo giorno. Tuttavia, le speciali attrezzature sono molto costose: le apparecchiature di ricarica di un livello superiore possono costare «da 500 euro ai 2000 sono per l'installazione». Non esattamente per tutti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Gennaio 2023, 10:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA