Suv elettrici venduti al doppio del prezzo di listino (anche quelli danneggiati): ecco il motivo

Un Suv elettrico Hummer è stato venduto al doppio rispetto al prezzo di listino. Il motivo? L'enorme squilibrio tra domanda e offerta che si sta verificando ultimamente nel mercato della casa automobilistica statunitense. Durante un'asta da collezione di automobili in Texas, un Hummer EV è stato venduto per 225.000 euro, il doppio del prezzo di listino del veicolo di partenza, che sarebbe invece di 112.595 euro.

Cosa sta succedendo

Finora, riferisce Fox news, sono stati consegnati solo 783 fuoristrada, con una lista d'attesa di oltre 77.000. Scrive la rivista Inside che, anche i modelli danneggiati stanno attirando diverse offerte: per un Hummer che ha subito un incidente è stata proposta un'offerta di 69 mila euro.

Il Suv elettrico da mille cavalli è un pioniere nel mondo dei veicoli elettrici, con un'autonomia di 500 km e la capacità di passare da 0 a 60 km/h in circa tre secondi. Il lussuoso Hummer include anche un tetto convertibile e una "Modalità granchio" che può ruotare le ruote per guidare in diagonale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Ottobre 2022, 17:40

