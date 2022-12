Tesla, l'auto elettrica non funziona a causa della bufera di neve. I video dei proprietari furiosi sui social

di Redazione web

Piccolo imprevisto per i proprietari della Tesla. L'auto elettrica firmata Elon Musk ha, infatti, causato problemi a chi ne possiede una a causa delle condizioni metereologiche che si stanno verificando negli ultimi giorni. Il ghiaccio ha congelato la portiera dell'automobile rendendo così impossibile l'accesso all'interno.

Con una temperatura al di sotto dei 5 gradi, i proprietari della Tesla non sono stati in grado di azionare la loro automobile e sono rimasti bloccati fuori al gelo, condividendo i video sui social e facendo così scoppiare una bufera di polemiche contro Elon Musk.

Elon Musk sospende gli account Twitter di diversi reporter di alto profilo: stop anche a chi ha tracciato il suo jet privato

Le auto in Qatar corrono sull'acqua: tutti pazzi per la nuova attrazione che sta spopolando anche sui social VIDEO

Tesla, nuovo camion elettrico Semi: «Autonomia di oltre 800 chilometri»

Cosa è successo

Nell'ultima settimana gran parte del Canada e degli Stati Uniti sono stati colpiti da una delle tempeste polari più fredde degli ultimi anni causando diverse strage e vittime. Rachel Modestino, una meteorologa dell'Ontario che lavora per Weather Network, una rete canadese, non è stata in grado di entrare nella sua Tesla, completamente gelata all'esterno. «Scommetto che non hai pensato al ghiaccio quando hai progettato il design di Tesla», ha scritto Modestino in una segnalazione Twitter.

Il video è diventato virale sui social, è stato visto da oltre 10 milioni di utenti e ha ottenuto centinaia di commenti: chi si è scagliato contro il progetto futuristico di Elon musk e chi invece ha suggerito alla metereologa delle soluzioni semplici. Attraverso l'app della Tesla, infatti, è possibile avviare dall'esterno il riscaldamento così da scongelare l'automobile e aprire automaticamente la maniglia dopo lo sbrinamento.

@elonmusk bet ya didn’t think of ice in the Tesla design 💀 #ONStorm pic.twitter.com/4nPhle9eh4 — Rachel Modestino TWN (@ThatMetGirl) December 23, 2022

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Dicembre 2022, 11:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA