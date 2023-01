Elon Musk mette in saldo le Tesla: «Sconti fino al 22%». Ecco perché e quanto costa comprarne una

di Redazione web

Tesla al ribasso. L'auto elettrica di Elon Musk in Italia viaggia su prezzi super scontati, fino al 22% in meno sui modelli Model 3 e Model Y, che significa fino a 12.500 euro in meno rispetto al listino precedente. Sui nuovi listini aggiornati, infatti, il prezzo al pubblico della Model 3 è di 44.990 euro, rispetto al prezzo di partenza di 57.490 euro. Uno sconto importante per il mercato italiano, che sarebbe legato all’aumento della produzione nello stabilimento tedesco ed al raggiungimento di nuove economie di scala a livello globale.

Vendite al top

Come dire che le vendite stanno andando così bene, che il patron di Tesla ha deciso di massimizzare gli acquisti, riducendone il costo. Nel 2022, infatti, il mercato di Tesla è aumentato del 40% rispetto all'anno precedente, con 1,3 milioni di veicoli consegnati a livello mondiale. In ogni caso, in Italia queste vetture elettriche non hanno accesso agli incentivi governativi disponibili solo per chi compra un’auto con un prezzo massimo di 42.700 euro. L'altro modello ad ottenere uno sconto importante è la Model Y che ha ribassi al listino che vanno dal 6 al 18,2% a seconda dell'allestimento del veicolo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Gennaio 2023, 11:38

