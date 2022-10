Con l'auto elettrica impiega 15 ore per un viaggio di 250 km: «Ci vuole pazienza». La spiegazione

Il proprietario di un veicolo elettrico ha definito un viaggio «estremamente complicato» dopo aver impiegato 15 ore per un tratto di soli 250 km. Il suo nome è Alan O'Hashi era a bordo di una Nissan Leaf elettrica e stava percorrendo il tratto di strada che va da Cheyenne a Casper, città entrambe dello stato del Wyoming, a nord degli Stati Uniti.

Cosa è successo

La distanza tra Cheyenne e Casper è di 250 km (178 miglia), che con il limite di velocità preso in considerazione dovrebbe richiedere meno di 2 ore e mezza. Come riporta la testata giornalistica americana Washington Examiner, il proprietario stava testando la qualità del veicolo elettrico, la Nissan Leaf in questo caso, ma non ha spiegato il motivo per cui ha impiegato così tanto tempo in più rispetto al normale. Ha solo raccontato la sua esperienza «negativa» con il veicolo elettrico.

Da quel primo tentativo, O'Hashi ha ripetuto il viaggio, ma è stato in grado di ridurre il tempo totale a 11 ore. «Quello che ho imparato guidando questo veicolo è la pazienza», ha detto O'Hashi, che ha aggiunto che l'imprevedibilità dell'autonomia di una batteria provoca ansia perché i proprietari di veicoli elettrici devono tenere conto delle distanze extra dalle stazioni di ricarica, oltre ai venti che influiscono negativamente sull'autonomia della batteria.

