«La mia auto completamente distrutta nella notte. I colpevoli? Non potevo credere a ciò che ho visto nelle immagini della videosorveglianza»

Christie Barr è una signora che vive a Jacksonville in Florida, Stati Uniti e la sua storia ha fatto il giro del web ed è diventata virale sui social. Una mattina si è svegliata e, come al solito, è uscita per recarsi al lavoro ma quando si è avvicinata alla sua auto non poteva credere ai suoi occhi: era tutta ammaccata e strisciata e alcuni pezzi del paraurti erano per terra e sul giardino. Christie ha deciso di rivolgersi alla polizia e quando insieme hanno guardato le registrazioni delle telecamere di sorveglienza, sono rimasti tutti sconvolti da ciò che hanno scoperto.

La vicenda

La disavventura di Christie Barr è stata raccontata dalla Cnn che ha voluto rendere nota la storia in cui, suo malgrado, si è ritrovata protagonista. La signora ha spiegato: «Una mattina mi sono svegliata e sono uscita come faccio ogni giorno. Appena arrivata alla mia auto, ho notato che era completamente distrutta.

L'epilogo

A rovinare l'auto di Christie Barr sono stati due pitbull marroni e molto massici che, tuttavia, non apparterrebbero a nessuno nel quartiere e nemmeno nella zona. La signora ha detto: «In 35 anni che vivo qui non mi era mai successo nulla del genere. Vorrei dire ai padroni di quegli animali di stare attenti alla loro aggressività perché questa volta è andata bene dato che si sono scagliati sulla macchina e non su una persona».

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Marzo 2024, 16:06

