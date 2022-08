Due attiviste a seno nudo davanti al cancelliere Scholz: «Basta soldi a Putin». Cos'è accaduto

Singolare fuori programma a Berlino, dov'era previsto l'incontro del governo con la cittadinanza nel parco del cancellierato, nella Capitale tedesca. Due ragazze si sono spogliate per protesta accanto al cancelliere tedesco Olaf Scholz, restando a seno nudo e intonando lo slogan «Niente soldi a Putin. Embargo sul gas ora!» Lo slogan era scritto anche sui corpi delle due donne. Le attiviste sono state poi bloccate e portate via dalla polizia e dalla sicurezza.

Nel video pubblicato dal sito dell'emittente Rtl si vede il cancelliere che, dopo aver risposto alle domande del pubblico, si mette in posa con i cittadini per dei selfie. Gli si avvicinano le due ragazze sorridenti che però all'improvviso si tolgono la maglietta iniziando a scandire slogan. A questo punto, entrano in azione le guardie del corpo del cancelliere tedesco che allontanano le due giovani donne.

