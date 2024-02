Attesa di sei mesi per un appuntamento dal dentista: non sopporta più il dolore e si strappa un dente con una pinza Chris Langston, 50 anni, non aveva i soldi per pagare un'estrazione del molare, così ha fatto da sè. Dopo l'operazione è quasi svenuto







di Paolo Travisi Le lunghe liste di attesa per accedere al servizio sanitario nazionale, non sono un problema solo italiano. Ne sa qualcosa, un uomo inglese di 50 anni, Chris Langston, residente a Oswestry nel Regno Unito, che attendeva un appuntamento dal dentista da circa sei mesi. Un'attesa resa complicata dal dolore costante che gli provocava il molare posteriore, sia quando masticava, mangiava ed addirittura beveva dell'acqua. Non poteva più aspettare L'alternativa era pagare 90 sterline, poco più di 100 euro, per l'estrazione del molare da un dentista privato che si trovava a circa 50 km da casa, ma che la sua situazione di fragilità economica, non gli consentivano di sostenere. Per Langston, l'attesa era diventata davvero insostenibile, per arrivare a quel gesto estremo, che alla fine ha commesso. Estrazione fai-da-te Il 50enne, infatti, ha preso dalla cassetta degli attezzi una pinza, si è posizionato davanti allo specchio del bagno, ha aperto la bocca e stretto il molare con l'attrezzo; ha usato tutta la sua forza per estrarlo dalla bocca, senza aver usato nessun anestetico. Difficoltà cronica La scelta estrema di Langston evidenzia la difficoltà in cui versa il ceto medio-basso inglese, che fa fatica ad affrontare cure odontoiatriche private ed allo stesso tempo, le grandi lacune dell'NHS, il servizio sanitario pubblico del Regno Unito, in cui i fondi destinati al settore odontoiatrico sono sempre più bassi, provocando la fuga di molti dentisti verso la sanità privata, con la conseguenza di liste di attesa sempre più lunghe. Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Febbraio 2024, 16:20

