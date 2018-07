Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Avrebbe dovuto prendersi cura di lei, invece l'ha. Una ragazza ha deciso di raccontare il suo passato difficile denunciando Aaron Sean Jaede, l'34enne a cui era stata affidata. L'uomo ha ammesso le sue colpe e in tribunale si è dichiarato colpevole.Jaede ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con una persona minore di 14 anni e in questi giorni sta subendo il processo per abusi e aggressione aggravata. L'uomo lavorava presso il dipartimento di protezione dell'infanzia del governo dello Stato, il Family SA, noto in Australia per l'assistenza sociale, e proprio in quel periodo avrebbe approfittato della fragilità di due ragazzine abusando sessualmente di loro.Come riporta la stampa locale a far venire a galla tutto è stata la denuncia di una delle vittime: «Ancora oggi sono estremamente arrabbiata con il governo. So che cercano di fare del loro meglio per tenere i bambini in un ambiente sicuro, facendo in modo che i propri dipendenti si prendano cura di noi. Ma poi finisce che sono gli stessi bambini come me che vengono messi in pericolo». Le parole della ragazza sono molto dure, e lei stessa ammette di non aver ancora superato il trauma: «A volte piango mentre mi addormento quando ci penso. So che quei ricordi non andranno mai via, non importa quanto vorrei che succedesse: non accadrà mai».