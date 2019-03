Arriva l'ambulanza e un disposito spegne la musica nelle radio ed avvisa il conducente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando ladi un'ambulanza è accesa ogni automobilista è tenuto a spostarsi per consentirne il. Non è solo una regola del, ma anche l'indice di una sensibilità verso il prossimo. Può accadere però che immersi neldelle città, con i finestrini chiusi e la, non ci si accorga dell'approssimarsi dell'ambulanza, semplicemente perché non sentiamo il suono della sirena.Dalla Svezia, un gruppo di studenti della Royal Institute of Technology di Stoccolma, ha progettato un sistema innovativo in grado di neutralizzare la musica riprodotta dalle autoradio, all'avvicinarsi di un mezzo di soccorso con le sirene accese. Il prototipo si chiamae comunica con ogni device installato nelle auto, dotato di Radio Data System sulle frequenze Fm, a cui invia un messaggio di testo ed uno vocale, per avvisare le persone alla guida, distratte dal suono della musica, dell'arrivo di un'ambulanza.Il segnale infatti, non solo blocca la trasmissione sonora di cd e radio, ma anche la musica riprodotta via bluetooth, magari riprodotta da uno smartphone. Questo nuovo strumento, che per tre mesi sarà installato in via sperimentale sulle ambulanze svedesi, riesce a calcolare anche il tempo entro il quale il conducente ascolta il messaggio e si accorge della situazione per spostarsi.Si calcola che, a seconda della persona alla guida, del tipo di traffico, urbano, in autostrada o comunque su strade ad alto scorrimento, il tempo di reazione sia tra 10-15 secondi. Spesso capita invece che, a causa dell'isolamento acustico, il conducente si accorga dell'arrivo appena 2 secondi prima, provocando ritardi al passaggio o addirittura incidenti con l'autoambulanza stessa.