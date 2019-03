Si lancia nella casa in fiamme per salvare il suo cane: «Fa parte della famiglia» VIDEO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si èper salvare la vita al suo cane: un gesto eroico da parte del suo padrone, un uomo di nome, di cui hanno parlato i media statunitensi e non solo. È successo vicino a San Diego, precisamente a Pala, in: l’uomo è arrivato di corsa, ha superato i vigili del fuoco che cercavano di fermarlo e si è fiondato in casa, come mostra il videoda suo fratello Adam e che ha fatto il giro del mondo.Nelle immagini si nota come le: ma nonostante ciò, Jose non ha voluto sentire ragioni ed è entrato in casa, ha preso il suo cane Gabbana e lo ha portato fuori salvandolo., ma che lo ha reso un eroe: «Non ho avuto paura, dovevo solo tirare fuori da lì il mio cane, fa parte della famiglia». Sul sito GoFundme è stata attivata una raccolta fondiper aiutare la fmaiglia di Jose a ricostruire la propria casa.