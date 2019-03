Facebook e Instagram down, gli utenti disperati chiamano... la polizia

We know. Our @facebook and @instagram haven’t been working either. Unfortunately we cannot do anything about this because, you know, they’re based in America and we’re the Police. So please don’t call us to report this. Pretty please. — Canterbury Police NZ (@NZPCanterbury) March 13, 2019

Emergency services are asking the public to stop calling triple zero about the Facebook and Instagram outage ūüėź pic.twitter.com/ZHlGr1uQAt — Sunrise (@sunriseon7) March 13, 2019

Ultimo aggiornamento: 08:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La dipendenza da social ha raggiunto livelli interessanti. Soprattutto dal punto di vista sociogico. Ne sanno qualcosa i poliziotti neozelandesi e australiani dopo il "Down day" di ieri., Instagram e Whatsapp hanno creato parecchi problemi agli utenti che per ore non hanno potuto utilizzare i loro social preferiti. L'unico network di condivisione disponibile era, proprio qui l'azienda di Zuckerberg ha fatto sapere con un post: «Stiamo cercando di risolvere il problema il prima possibile, ma vi possiamo dire che non abbiamo subito un attacco informatico».Sempre su Twitter i poliziotti dellae dell'Australia hanno invitato le persone a non chiamare il numero delle emergenze per risolvere i loro problemi "social". Ecco il tweet di un dipartimento di polizia di: «Lo sappiamo, il nostro profilo Facebook e quello Instagram non hanno funzionato in queste ore. Purtroppo però non possiamo fare nulla perché, lo sapete, loro sono in America e noi siamo la Polizia. Quindi per favore non chiamateci per questo motivo».Panico anche intra gli utenti ma, come ha spiegato al Daily Mail Australia l'ufficio stampa della polizia, nessun cittadino ha chiamato fortunatamente il numero delle emergenze. Questo tweet degli agenti si è stato soltanto uno scherzo: «Sappiamo che Facebook e Instagram non funzionano. Per favore non chiamateci per farcelo sapere»