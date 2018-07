Domenica 8 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilcambia la sua formula e i bambini si ammalano. Molti genitori sonoverso la marca, che avrebbe cambiato la formula del latte in polvere causando però dei problemi ai neonati che lo assumono.Sembra che la pagina Facebook del prodotto sia invasa da genitori che si lamentano: dopo aver assunto il latte, infatti, diversi bimbi iniziano ad avere forti attacchi di diarrea. Molti hanno notato la differenza tra la vecchia e la nuova formula. Secondo le mamme e i papà infatti i bambini, fino al recente cambiamento, stavano benissimo e non hanno lamentato alcun disturbo, ma a parità di prodotto è cambiato qualcosa negli ultimi giorni.Come riporta anche il Mirror , sembra che diverse mamme stiano portando avanti una protesta perché si torni alla formula originale. Aptamil ha rivelato il cambiamento della sua formula in un volantino all'interno dei vecchi pacchetti, ma i genitori ritengono che dovrebbe essere reso più chiaro all'esterno dei contenitori. Non tutti però si sono lamentati del prodotto, va detto che alcune mamme e alcuni papà non hanno riscontrato nessun cambiamento nei loro bimbi.