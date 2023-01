Andrew Tate, auto di super lusso per un valore di 18 milioni di euro: in Romania la sfilata delle top car sequestrate

di Redazione web

Un tesoro niente male quello di Andrew Tate, il kickboxer-guru, arrestato in Romania, perché accusato di far parte di un'organizzazione criminale per lo sfruttamento sessuale delle donne, indotte alla prostituzione. L'ex-sportivo, noto sui social per le sue teorie complottiste ed i suoi litigi con Greta Thunberg, era in possesso di diverse auto di lusso, dal valore di centinaia di migliaia di euro, tra cui Rolls-Royce, Bmw e Mercedes, che sono state prelevate dalla polizia e messe sotto sequestro in un deposito giudiziario.

Patrimonio milionario

Ammonta 18 milioni di euro, l'insieme dei beni e denaro, sequestrato a Tate dalle autorità romene, al cui sequestro-show ha assistito per primo un giornalista dell'agenzia internazionale Reuters, che ha poi diramato la notizia. Andrew Tate, suo fratello e due donne rumene sono stati arrestati lo scorso ​​29 dicembre con l'accusa di aver formato una banda criminale che avrebbe sfruttato sessualmente sei donne.

Personaggio contestato

Tate, che dopo la sua attività sportiva, ha partecipato anche all'edizione inglese del Grande Fratello, ha spesso suscitato critiche sui social per le sue posizioni misogine e per l'incitamento all'odio che avrebbe rivolto agli attivisti in difesa dell'ambiente come Greta Thunberg.

I suoi post sono stati bannati da Twitter, che lo ha cancellato dalla piattaforma, dove è stato riammesso dopo l'acquisto da parte di Elon Musk.

