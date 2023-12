Amsterdam, il quartiere a luci rosse "sfrattato" dal centro: la decisione del sindaco che rivoluzionerà il turismo

di Tommaso Cometti

Femke Halsema, sindaco di Amsterdam dal 12 luglio 2018, ha deciso: il famoso quartiere a luci rosse della città, da sempre meta prediletta di appassionati e curiosi, dovrà cambiare sede. Si tratta di una decisione controversa, che ha l'obiettivo di riqualificare l'immagine della capitale dei Paesi Bassi, da sempre soprannominata "Sin City". Come riporta il Daily Mail, i locali a luci rosse dovrebbero spostarsi in periferia, a sud dal centro della città.

La decisione

Residenti e prostitute si stanno opponendo con decisione al progetto del sindaco: di fronte alla prospettiva di vedere il famoso "Red Light District" a due passi dalle loro case, centinaia di cittadini si sono uniti alla protesta delle lavoratrici del quartiere a luci rosse, che vogliono restare dietro le loro vetrine al neon scarlatto vicino ai canali del centro storico.



Il sindaco Femke Halsema, però, sta difendendo il suo piano con determinazione.

«Il sindaco dice che siamo solo un'attrazione turistica e la gente viene per prenderci in giro e umiliarci. Non è così», ha detto una prostituta, durante un corteo di protesta. Diverse petizioni online, al momento, stanno tentando di contrastare la decisione dell'amministrazione cittadina, e stanno raccogliendo migliaia di adesioni. La discussione riguardante questo provvedimento avverrà all'inizio del prossimo anno.

