Afghanistan, proteste contro i talebani a Jalalabad: ci sarebbero decine di morti

Afghanistan, proteste contro i talebani a Jalalabad. Migliaia di persone si sono radunate sfoggiando le bandiere nazionali, che i talebani hanno sostituito dagli edifici pubblici con le loro, e ci sono stati anche scontri a fuoco. Ci sarebbero alcune vittime, secondo alcune fonti potrebbero essere diverse decine.

«Da quando abbiamo visto l'arrivo dei Talebani, tutte le bandiere sono state un po' alla volta rimosse e rimpiazzate dalle loro. Lo abbiamo visto a Kabul. A molta gente questo non piace, ma molti hanno dovuto rassegnarsi. Ma a Jalalabad non si sono rassegnati e qui c'è stata la resistenza di una buona fetta della comunità», scrive Rob McBride dell'emittente qatariota. Le proteste sono sfociate in diversi scontri e ci sono già diverse vittime. Secondo quanto riportato da SkyTg24, i morti potrebbero essere almeno 35.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Agosto 2021, 17:39

