Aereo di linea effettua un atterraggio di emergenza: «Allarme bomba a bordo»

Giovedì 27 Giugno 2019, 14:08

Il volo è stato scortato fino a terra dai caccia Typhoon. Il Boeing 777 è atterrato poco dopo le 10.30 e sono state fatte indagini su tutto l'aereo per vedere se l'allarme fose credibile.Ma è stato costretto ad atterrare a Londra, all'aeroporto di Stansted a causa di una «minaccia alla sicurezza». L'allarme ha fatto scattare l'ordine da parte del Ministero della Difesa britannico di dispiegamento di vari caccia Typhoon, con compito di scorta fino al momento dell'atterraggio.Come riportadiretti verso l'aereo passeggeri per scortarlo. Un portavoce ha detto: «La RAF può confermare che i Typhoon QRA sono stati lanciati questa mattina da RAF Coningsby per intercettare un aereo civile. I Typhoon transitarono a velocità supersonica per ragioni operative». Un portavoce della polizia dell'Essex ha dichiarato: «Un aereo è stato dirottato all'aeroporto di Stansted verso le 9.50 di oggi, in seguito a segnalazioni di un avviso di sicurezza.».