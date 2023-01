Aereo precipitato in Nepal, lo schianto ripreso in diretta Facebook da un passeggero: l'esplosione, poi le fiamme VIDEO

Sonu Jaiswal, un passeggero dell'aereo Yeti Airlines precipitato in Nepal con a bordo 72 persone, prima di schiantarsi al suolo aveva avviato un video in diretta Facebook. Nelle immagini condivise sui social e diventate virali si sente prima una forte esplosione, poi si vedono le fiamme divorare la cabina. Non c'è modo di verificare che il video pubblicato da Jaiswal sia autentico, ma secondo il Guardian l'uomo - che indossa una felpa gialla - è stato riconosciuto da un amico.

Nepal, aereo si schianta e prende fuoco: almeno 67 morti. «Si cercano superstiti, soccorsi difficili»

Gli ultimi istanti in volo prima dello schianto

Un'altra testimonianza viene dalla cugina del passeggero, che all'AFP ha raccontato di aver seguito la diretta su Facebook fino a quando non si è interrotta. Nelle immagini il ragazzo riprende la fase di atterraggio del volo: l'aereo che si abbassa e sorvola le case, poi in pochi istanti tutto diventa frenetico. L'esplosione, le fiamme, le voci terrorizzate dei passeggeri. L'aereo precipita, e il video continua per pochi secondi. Poi si interrompe. Sonu Jaiswal è stato dichiarato morto nell'incidente aereo.

Surreal... Final Moments of the Nepal airplane crash captured by a Livestream - pic.twitter.com/w6AZGune8j — Florian Witulski (@vaitor) January 16, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Gennaio 2023, 09:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA