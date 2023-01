Nepal, gli ultimi istanti dell'aereo ripresi da un terrazzo: la discesa e poi lo schianto

Un aereo con a bordo 68 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio è precipitato nella regione di Pokhara, nel Nepal centrale. L'aereo della Yeti Airlines è caduto in fase di atterraggio tra il vecchio aeroporto e l'aeroporto internazionale di Pokhara, ha detto il portavoce della Yeti Airlines, secondo quanto riportato dal Kathmandu Post. Inizialmente l'emittente tv indiana News 18 aveva riportato che tutte le 72 persone a bordo fossero morte, ma poco fa all'agenzia di stampa Afp Gurudatta Dhakal, assistente capo del distretto di Kaski, ha detto che «finora abbiamo recuperato 29 corpi e abbiamo anche inviato alcuni sopravvissuti in ospedale per le cure».

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Gennaio 2023, 10:57

