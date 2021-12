Accoltellato un ragazzo di 13 anni davanti a compagni e amici: arrestato un 13enne

Pugnalato davanti a insegnanti e compagni di classe. E' quanto accaduto all'istituto Manchester Academy di Moss Side,in Manchester, intorno alle 9.40 di ieri: un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato davanti a insegnanti e compagni di classe, inorriditi.

Secondo quanto riporta il Sun, l'aggressore è entrato nella scuola e ha aggredito il ragazzo mentre sosteneva un esame. Trasportato d'urgenza in ospedale, la vittima ha riportato ferite gravi, ma non è in pericolo di vita.

Arrestato uno scolaro di 13 anni con l'accusa di aggressione e possesso di un oggetto con lame. Insieme a lui, presi anche due ragazzi di 13 e 12 anni.

«La polizia è stata chiamata intorno alle 9:40 di questa mattina - ha dichiarato un portavoce della polizia - per la segnalazione di un accoltellamento alla Manchester Academy, Moss East Lane, Manchester. Sono intervenuti i servizi di emergenza e un allievo di 14 anni è stato portato in ospedale con ferite che non si ritiene siano pericolose».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Dicembre 2021, 20:43

