Alec Baldwin choc, l'intervista completa alla Abc: «La mia carriera potrebbe essere finita»

«Tutto quello che è successo quel giorno è precipitato perché io Halyna avevamo una cosa profonda in comune: entrambi pensavamo che la pistola fosse scarica». Alec Baldwin, in una lunga intervista rilasciata la scorsa notte negli Stati Uniti sulla Abc, torna a parlare del drammatico incidente sul set di «Rust». L'attore Hollywoodiano aveva in mano la pistola dal quale sono partiti due colpi che hanno portato alla morte di Halyna Hutchins, 42 anni, direttrice della fotografia (morta successivamente in ospedale) e al ricovero in gravi condizioni del regista Joel Souza, 48 anni, raggiunto da almeno proiettile.

Dopo quel tragico incidente, Alec Baldwin è sparito per giorni e, adesso, ha dichiarato che la sua carriera potrebbe essere finita. «Potrebbe essere», ha ammesso, spiegando che al momento la cosa non lo preoccupa e che in ogni caso non «riesce a immaginare» di girare mai più un film in cui sia presente una pistola.

Premettendo di non voler passare per vittima «perché c'è una vittima ed era una mia amica», Baldwin ha detto di voler parlare in televisione per poter chiarire alcune cose, a partire dal fatto che, contrariamente a quanto era emerso finora, non avrebbe premuto il grilletto: «Ci sono delle indagini in corso e potrebbe volerci molto tempo. Credo ci siano alcune idee sbagliate che stanno girando e sento davvero di non poter aspettare. Vorrei solo dire che farei qualsiasi cosa per poter cancellare quel che è successo», ha detto Baldwin, interrompendosi più volte durante l'intervista per la commozione.

Descrivendo il momento dell'incidente per la prima volta, Baldwin ha detto che la pistola ha sparato durante le prove, mentre lui stava discutendo delle angolature con cui tenerla insieme ad Halyna: «In questa scena devo armare la pistola. Vuoi vedere come? E lei ha detto di sì - ricostruisce l'attore, mimando i gesti -. Quindi prendo la pistola e inizio ad armarla. Non premo il grilletto. Le chiedo 'Vedi?' E lei mi dice 'Fai finta di premere e abbassala un po'. Io preparo la pistola e le chiedo 'così vedi bene? Così vedi? Va bene così?' A quel punto lascio il cane della pistola e la pistola spara».

Baldwin ripete con sicurezza: «Non ho premuto il grilletto. Non punterei mai una pistola verso qualcuno per poi premere il grilletto». E premette anche che quando l'arma gli era stata consegnata, era stato detto chiaramente che si trattava di una «cold gun», cioè di una pistola scarica: «Quando in un set viene detto così, ci si rilassa perché si è sicuri che la pistola non ha dentro proiettili veri».

Baldwin ha parlato anche dell'incontro con il marito di Halyna Hutchins subito dopo l'incidente: «Ci siamo abbracciati e io non sapevo che cosa dire. Semplicemente non sapevo cosa dire».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Dicembre 2021, 13:34

