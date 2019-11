Abusi sui bambini degli orfanotrofi per decenni, la decisione: «Le 2384 vittime saranno risarcite con 52 milioni»

Mercoledì 6 Novembre 2019, 17:53

Risarcimento daper le vittime degli abusi perpetrati per decenni in alcuni orfanotrofi diSono oltre duemila i piccoli ospiti degli istituti per l'infanzia che hanno subito le violenze. O almeno in. La decisione è arrivata dopo nove anni di lavori. La commissione, istituita dopo lo scoppio dello scandalo, ha presentato la relazione conclusiva in cui si legge che 2.384 vittime riceveranno complessivamente 52,53 milioni di euro di risarcimento.In un primo momento era stato ipotizzato un anno di lavori e un budget di due milioni di euro. I casi di abusi più vecchi risalgono al 1945, la maggior parte delle vittime oggi ha tra i 50 e i 69 anni, si legge nella relazione. I casi presentati sono stati 3.139, quelli accertati dagli esperti 2.384. A tutte le vittime è stato offerto un percorso con uno psicologo.Il sindaco di Viennasi è scusato a nome della città per gli abusi. «Le vittime hanno subito cose incredibili. È il dovere della città assumersi la responsabilità e compensare possibilmente l'ingiustizia subita», ha detto il primo cittadino, porgendo «sincere e profonde scuse»