Lo scherzo finisce malissimo: chef perfora l'intestino al lavapiatti con un manico di scopa

Mercoledì 6 Novembre 2019, 17:28

con unGary Trice, 29 anni, uno chef che lavora a East Kilbride, nel Lanarkshire, ha provato ad emulare uno scherzo visto in rete ma è finito nei guai. L'uomo voleva provare questo nuovo gioco con un nuovo collega che lavorava nella sua cucina come lavapiatti e ha preso un manico di scopa che haLo chef, avrebbe detto Lewis Mitchell, 21 anni, di prendere i portabicchieri poggiati sopra un frigorifero, quando il giovane è salito ha messo la scopa sotto di lui, così che quando è sceso il manico gli è entrato nel retto causandogli una perforazione dell'intestino. Il 21enne è corso in bagno dove si è reso conto che stava perdendo sangue ed è stato portato in ospedale, come riporta anche Metro Il giovane ha riportato gravissime lesioni interne che lo hanno costretto a stare fermo per molto tempo, tanto da non permettergli di iscriversi al secondo anno di università. Il ragazzo ha così fatto causa al locale e al suo collega che però se la caverà con 200 ore di lavori socialmente utili.