Abramovich, la collezione d'arte custodita nella "fortezza" di Londra vale un miliardo (ma l'Ue non l'ha sequestrata): il caso

di Redazione web

La collezione d'arte dell'oligarca russo Roman Abramovich e della sua ex moglie, Dasha Zhukova, è stata valutata in quasi un miliardo di dollari - 963 milioni di dollari per l'esattezza (poco più di 900 milioni di euro) - nel 2018: lo riporta oggi il quotidiano britannico Guardian, che cita i cosiddetti 'Oligarch Files', vale a dire una raccolta di informazioni top secret sugli oligarchi russi proveniente dal fornitore di servizi finanziari offshore MeritServus, con sede a Cipro, analizzata in collaborazione con il Progetto di giornalismo investigativo sulla criminalità organizzata e la corruzione (Occrp) e altri media internazionali.

Abramovich, ordinato il sequestro di due aerei dell'oligarca russo: anche il Boeing da 350 milioni di dollari

L'ex premier russo contro Putin: «È stato ingannato dai generali, sta perdendo fiducia nella guerra»

La collezione di Abramovich

Si tratta di un tesoro di oltre 300 pezzi, custodito in una sorta di magazzino-fortezza di Londra, precisa il giornale, spiegando che la stima è stata fatta dagli stessi esperti dell'ex proprietario del Chelsea.

I documenti dell'Occrp rivelano una collezione che cataloga la storia dell'arte moderna, presentando pezzi dei più grandi maestri russi, europei e americani. Opere di Monet e Mondrian, Matisse e Picasso, modernisti russi come Natalia Goncharova e Véra Rockline, un campione di tele surrealiste di Magritte e un'audace selezione di opere astratte.

Tra le opere contemporanee ci sono dipinti di Lucian Freud, Francis Bacon, Paula Rego, Frank Auerbach e David Hockney. Secondo il Progetto, in previsione di possibili sanzioni legate a un'invasione russa dell'Ucraina, il trust che controlla la collezione è stato ristrutturato in modo che Zhukova ne detenesse il 51% e Abramovich il 49%.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Settembre 2023, 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA