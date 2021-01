Abbandona in un bosco i figli della compagna dopo una lite con la donna, bimba di 2 anni muore di freddo

Una bambina di 2 anni è morta dopo essere stata abbandonata nel bosco dal compagno di sua madre. La piccola è stata lasciata da sola nel bosco insieme al fratellino di 7 anni dopo che l'uomo e la loro madre avevano avuto una brutta discussione in auto sul presunto uso di stupefacenti da parte di lui.

La mamma ha abbandonato i bambini

I fatti si sono svolti nel Mississipi, negli Usa. James Harrison avrebbe avuto una discussione con la mamma dei bambini, Amy Harrison. La donna lo avrebbe accusato di fare uso di droghe, così gli ha chiesto di fermare l'auto ed è scesa per farsi poi venire a prendere da alcuni conoscenti. La mamma ha però lasciato che i bambini rimanessero nella vettura con il compagno che ha pensato di abbandonarli nel bosco per poi fuggire e far perdere le sue tracce dopo che il suo camioncino era rimasto impantanato nel fango.

I bambini lasciati soli nel bosco

La bambina di 2 anni e il fratellino si sono allontanati dalla strada e il bambino più grande è andato in cerca di aiuto. A lanciare l'allarme è stato proprio un cacciatore che fermato dal piccolo ha chiamato il 911 spiegando quello che era accaduto. La polizia è intervenuta sul luogo in cerca della bimba più piccola, ma quando è stata trovata era ormai morta, presumibilmente per ipotermia vista la tarda ora e il freddo di quell'area.

La donna poco dopo l'abbandono dei figli ha chiamato la polizia, come riporta Metro, dicendo di essere preoccupata per il suo compagno che si era allontanato da ore e che temeva fosse in pericolo, senza fare riferimento ai due bambini. L'uomo è ricercato dalla polizia per abbandono di minore e omicidio, mentre la mamma dei piccoli è accusata di abbandono di minori. Il piccolo di 7 anni è stato affidato ai servizi sociali che si prenderanno cura di lui, mentre per la bimba di 2 anni è stata disposta un'autopsia che possa far luce con chiarezza sulle cause del suo decesso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Gennaio 2021, 18:14

