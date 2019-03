Diversi i ministri delle due delegazioni presenti in sala, tra cui per l'Italia Luigi Di Maio, Giovanni Tria e Enzo Moavero. Dietro il tavolo della firma le bandiere italiana, europea e cinese.



Accordi Italia-Cina firmati da Conte e Xi Jinping: ecco cosa prevedono

Via della Seta, Mattarella regista dell'intesa mette paletti ed esclude le Tlc È stato firmato a Roma, in Palazzo Madama, dal premier Conte e il presidente Xi Jinping, il memorandum Italia-Cina.









Con questa visita «abbiamo intensificato la nostra amicizia tradizionale e i nostri rapporti bilaterali. In futuro possiamo ancor di più promuovere la cooperazione tra Italia e Cina», ha affermato il presidente cinese Xi Jinping rivolgendosi al presidente Sergio Mattarella nel corso del commiato ufficiale al Quirinale. «È assolutamente così presidente, stamattina si firmeranno diverse intese e diversi accordi e sarà un passo molto importante», ha rimarcato a sua volte il capo dello Stato.



Conclusa la visita di due giorni fitta di impegni a Roma, il presidente cinese Xi Jinping e la firs lady Peng Liyuan sono partiti alla volta di Palermo. Il Boeing 747 dell'Air China su cui viaggiano si è mosso poco prima delle 15 dall'aeroporto di Fiumicino. Le forze dell'ordine, così come per le fasi del loro sbarco nella Capitale, hanno predisposto un imponente dispositivo di sicurezza sia al «Leonardo Da Vinci» di Fiumicino sia al «Falcone e Borsellino» di Palermo, dove sono attesi. Il valore degli accordi siglati oggi a Villa Madama, a quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo, ammonta a circa 2,5 miliardi, con un potenziale di 20 miliardi, considerando l'effetto "volano" delle intese raggiunte. Poi, Xi è tornato in Quirinale per un commiato.

«Con questi accordi ci aspettiamo un riequilibrio della nostra bilancia commerciale con la Cina. C'è troppo Made in Cina in Italia e poco Made in Italy in Cina. L'accordo stipulato ha l'obiettivo di invertire questa tendenza» Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio nel punto stampa a Villa Madama dopo la firma del Memorandum con la Cina. «Ci aspettiamo un graduale aumento delle esportazioni», sottolinea ancora.

