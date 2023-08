Pensioni, Giorgetti: «Nessuna riforma tiene con questa natalità. La manovra? Complicata, non si potrà fare tutto»

di Redazione web

Nessuna riforma delle pensioni tiene con gli attuali numeri sulla natalità. Lo afferma il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al meeting di Rimini. «Il tema della natalità è un tema fondamentale: non c'è nessuna riforma previdenziale che tiene nel medio-lungo periodo con i numeri della natalità che abbiamo oggi in questo paese», ha dichiarato Giorgetti.

Giorgetti, la legge di bilancio sul tavolo a settembre

«Noi come governo ci approcciamo alla legge di bilancio, sarà una legge di bilancio complicata, tutte lo sono.

Patto di stabilità

«Questa è la posizione negoziale italiana su cui siamo attestati: noi non facciamo un problema di debito o mancata riduzione del debito, ma vogliamo che gli investimenti siano trattati in modo privilegiato e meglio rispetto alle spese correnti - ha spiegato Giorgetti - Non possiamo in un momento in cui siamo ancora in una situazione eccezionale tornare a delle regole ignorano la necessità di accompagnare e aiutare famiglie e imprese nella trasformazione che stiamo vivendo. Spero che in Europa quando decideremo a settembre sulle nuove regole se ne tenga conto».

