Mondadori Media affida a Piemme la pubblicità di Focus

di Redazione web

Mondadori Media, l'editore multimediale italiano leader sui social e nell’area digital, ha affidato in esclusiva a Piemme, concessionaria del Gruppo Caltagirone, la vendita in Italia degli spazi pubblicitari su magazine, canali digitali, social, app e le sponsorizzazioni degli eventi per i brand divulgativi Focus, Focus Junior, Focus Pico, Focus Storia, Focus Scuola e Focus Wild.

“Piemme rappresenta il partner ideale per la valorizzazione di alcuni nostri brand, in virtù dell’importante network di investitori in settori strategici per la nostra area Scienza e della sua presenza capillare sul territorio”, commenta Carlo Mandelli, Amministratore delegato Mondadori Media. “La collaborazione, iniziata a gennaio 2023 con Tv Sorrisi e Canzoni e Chi, sta generando ottimi risultati. La sua estensione ai brand del sistema Focus consolida il percorso di diversificazione delle attività commerciali intrapreso dal Mondadori Media e la strategia di riposizionamento del nostro portfolio prodotti”, conclude Mandelli. L’accordo si inserisce in un processo, cominciato con i brand Tv Sorrisi e Canzoni, Chi, Guida Tv e Telepiù, di ampliamento progressivo di una partnership strategica che è risultata vincente grazie alla combinazione tra il posizionamento leader dell’editore da una parte e l’expertise della concessionaria dall’altra.

“La partnership esclusiva con Mondadori Media rappresenta per Piemme un passo significativo nella strategia di ampliamento e consolidamento della media platform, in grado di offrire un livello di opportunità sempre più eccellente tra stampa, digital, radio, tv ed eventi sul territorio. L'opportunità di gestire la raccolta per questi prestigiosi brand è per noi motivo di grande responsabilità: Focus oltre ad essere un brand iconico, è uno dei principali punti di riferimento per la divulgazione scientifica e tecnologica in Italia, con una fanbase decisamente rilevante e una forte riconoscibilità tra il pubblico”, dichiara Walter Bonanno, Amministratore Delegato di Piemme S.p.A. “Siamo entusiasti di ricevere nuovamente la fiducia da parte di un editore leader ed esigente come Mondadori Media. Siamo certi che questa novità rafforzerà ulteriormente la nostra collaborazione e ci permetterà di realizzare progetti innovativi in grado di soddisfare i nostri clienti e di valorizzare la forza e la diversità del brand Focus su diverse piattaforme e canali", conclude Bonanno.

Focus, con le sue declinazioni, è il brand leader nel settore della divulgazione in Italia con una fanbase di oltre 6 milioni di utenti (social account + creator Focus), più di 3 milioni di utenti unici (fonte: Shareablee, 2022), una diffusione mensile di oltre 136.000 copie (fonte: Ads, gennaio - agosto 2023) e più di 3,3 milioni lettori ogni mese (fonte: Audipress 2023/2).

Mondadori Media

Mondadori Media è tra i primi editori multimediali in Italia, con un posizionamento e un’audience distintivi nel mercato editoriale. La social multimedia company del Gruppo Mondadori attraverso i propri brand parla alle passioni degli italiani - dal mondo del food, al beauty, al fashion, alla salute&benessere, alla scienza e tech - raggiungendo oltre 26 milioni di utenti unici al mese (fonte: Audiweb gen-ago 2023) e una fanbase complessiva di 100 milioni di persone (fonte: Comscore Shareablee + Pinterest insight ottobre 2023).

Piemme

Con sei delle più importanti testate giornalistiche (Il Messaggero, Il Mattino, Il Gazzettino, Corriere Adriatico, Nuovo Quotidiano di Puglia e Leggo), siti internet (piattaforme online delle rispettive testate e siti terzi in concessione: Aranzulla.it, Centro Meteo Italiano, Funweek.it), periodici (Molto, Mondadori e Gruppo Editoriale San Paolo), TV (Telenova). Piemme gestisce inoltre la pubblicità locale su Radio Subasio e sui mezzi RCS nelle proprie aree di riferimento Piemme disegna progetti studiati sui contesti dei clienti, realizzando campagne multimediali che integrano sinergicamente stampa e digital, radio e tv.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Novembre 2023, 18:19

