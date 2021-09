Mario Draghi all'Assemblea 2021 di Confindustria: «La sfida è rendere la ripresa duratura e sostenibile»

Mario Draghi, insieme ai ministri del suo Governo e ai rappresentanti di Camera e Senato, ha partecipato all'Assemblea 2021 di Confindustria, al Palazzo dello Sport di Roma. Il presidente del Consiglio ha preso la parola dopo il presidente Carlo Bonomi ed ha esordito così: «L'Italia vive un periodo di forte ripresa, migliore di quanto avevamo già immaginato. Stimiamo una crescita del 6% rispetto al 4% ipotizzato in primavera. La produzione industriale a luglio ha superato il livello pre-pandemia e le esportazioni sono state del 4% più alte del 2019. Al rafforzamento dell'economia si accompagna un miglioramento dell'occupazione, il mercato del lavoro è ripartito ma ci sono ancora aspetti che destano preoccupazione, come i tanti contratti a tempo determinato. La crescita che abbiamo davanti è un rimbalzo dovuta alla caduta del Pil nello scorso anno: nel 2020 l'economia si è contratta dell'8%, la sfida per il Governo, il sistema produttivo e le parti sociali è far sì che la ripresa sia duratura e sostenibile».

Leggi anche > Bollette in aumento, un bonus extra contro la stangata (ma non per tutti)

«Dobbiamo preservare buone relazioni industriali, che assicurino equità e pace sociale, e accelerare il programma di riforme e investimenti per prolungare il tasso di crescita dell'economia nel lungo termine. Per assicurare questo, dobbiamo mantenere la sicurezza ed evitare chiusure: per questo voglio ringraziare i 41 milioni di italiani che hanno completato il ciclo vaccinale, per fine settembre contiamo di aver vaccinato l'80% della popolazione e dobbiamo andare avanti a causa delle varianti» - ha continuato Mario Draghi - «Il green pass è uno strumento per tutelare cittadini, imprese e scuole, evitando chiusure. Se riusciremo a tenere sotto controllo il contagio, potremmo allentare le misure attualmente in vigore in tutti i luoghi di lavoro, sport, spettacolo e cultura. Dobbiamo vigilare sull'aumento dei prezzi e sulle difficoltà di forniture in alcuni settori, dovuti all'economia globale. Non sappiamo se questa inflazione sia temporanea o permanente e strutturale, nel secondo caso dovremo aumentare il tasso di crescita della produttività per restare competitivi a livello internazionale. Il Governo è chiamato a risolvere questi problemi».

«Senza un intervento del Governo, il prezzo dell'elettricità potrebbe salire del 40% e quello del gas del 30%. Per questo abbiamo deciso di eliminare gli oneri di sistema del gas per tutti e dell'elettricità per famiglie e piccole imprese. Potenziamo il bonus luce e gas per proteggere i meno abbienti, è un intervento da oltre tre miliardi dalla forte valenza sociale, che aiuta i più poveri e i più fragili» - le parole del presidente del Consiglio - «La transizione ecologica non è una scelta ma una necessità, vediamo già gli effetti dei cambiamenti climatici sulle nostre vite e sulla nostra economia. Ma dobbiamo tenere conto della capacità di riconversione delle nostre strutture produttive. Lo Stato deve fare la sua parte nell'aiutare cittadini e imprese a sostenere i costi di questa trasformazione e prestare particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione».

Mario Draghi ha poi annunciato nuovi investimenti specifici nella microelettronica: «La crescente incidenza di alcune componenti nell'industria automobilistica hanno provocato gravi carenze non destinate ad attenuarsi. L'importanza dei semiconduttori aumenterà con la digitalizzazione e con la mobilità elettrica, il MiSe ha messo a disposizione fondi alle imprese del settore per oltre 700 milioni, oltre a quelli del Pnrr. Siamo impegnati a sostenere la ricerca e ad attrarre investimenti nel settore, perché le innovazioni sui semiconduttori possano provenire anche dall'Italia e dall'Europa».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Settembre 2021, 12:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA