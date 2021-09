(Agenzia Vista) Roma, 23 settembre 2021 "Il Governo non ha intenzione di aumentare le tasse, in questo momento i soldi si danno, non si prendono", così Draghi all'Assemblea di Confindustria. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Settembre 2021, 13:37

