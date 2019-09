Coca-Cola compra le acque minerali e le bibite Lurisia, valore 88 milioni

La Coca-Cola HBC Italia ha sottoscritto un accordo preliminare per l'acquisizione di Lurisia, azienda di acque minerali e bibite attualmente controllata congiuntamente dal fondo d'investimento privato IdeA Taste of Italy, gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR, dalla famiglia Invernizzi e da Eataly Distribuzione.



Il valore dell'azienda è stato concordato in 88 milioni di euro, soggetto ad aggiustamento prezzo come da prassi di mercato. Il completamento dell'acquisizione è soggetto ad alcune condizioni ed è atteso per la fine del 2019. Come parte della operazione, Piero Bagnasco, attuale Presidente e Amministratore Delegato di Lurisia, e Alessandro Invernizzi, rappresentanti di due degli azionisti venditori, rimarranno nel Consiglio di Amministrazione di Acque Minerali al fine di assicurare continuità di business.



L'acquisizione è operata con il supporto di The Coca-Cola Company, in linea con simili operazioni precedenti. Fondata nel 1940 in Roccaforte Mondovì, nel Nord-Ovest d'Italia, Acque Minerali è un produttore e distributore di acque minerali e bibite premium con il brand Lurisia. Nella categoria delle acque, l'azienda offre acque minerali e frizzati provenienti da fonti a 1.400 metri sul livello del mare sul Monte Pigna, in imballaggi in PET e vetro. Nelle bibite, Lurisia offre bevande ispirate da autentiche ricette italiane con ingredienti provenienti dal nostro Paese; sono presenti le seguenti varianti: Chinotto, Gazzosa, Aranciata, Aranciata Rossa, Aranciata Amara, Limonata e Tonica.



Con l'edizione 2019 di Cheese che si apre venerdì a Bra, nel cuneese, si conclude la collaborazione tra Slow Food e Lurisia a seguito del passaggio di proprietà di quest'ultima al gruppo Coca Cola. Lo annuncia una nota Slow Food in cui sottolinea: «Apprendiamo dagli organi di stampa del passaggio di proprietà di Lurisia Spa al gruppo Coca Cola. L'azienda Lurisia ha sostenuto l'attività di Slow Food a partire dal 2007, principalmente in veste di partner dei grandi eventi: Cheese, Slow Fish e Salone del Gusto. Con l'edizione 2019 di Cheese si conclude la collaborazione, che non verrà rinnovata».



Mercoledì 18 Settembre 2019, 19:59

