Borsa, bruciati 51 miliardi di euro in nove sedute

Mercati, spread sfonda quota 200

MILANO - Piazza Affari ha bruciato circa 51 miliardi di capitalizzazione dallo scorso 15 maggio, quando le tensioni legate alla formazione del nuovo governo Lega-M5S hanno iniziato a condizionare i mercati. L'indice Ftse All Share ha perso in nove sedute il 7,3%, riducendo la sua capitalizzazione a 646 miliardi.A pagare il prezzo maggiore sono state le banche, affossate dallo spread e dal timore di politiche ostili da parte del nuovo governo: l'indice Ftse All Share Banks ha perso il 15,2%, più del doppio del listino.