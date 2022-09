Speculazione ed energia

di Alberto Mattiacci

La speculazione è additata come colpevole della crescita dei prezzi energetici. Il termine identifica la prassi di effettuare delle rischiose operazioni di compravendita -es. del gas naturale-giocando sulle fluttuazioni dei prezzi nel tempo. La speculazione merita la cattiva reputazione che ha. Tuttavia, bisogna non confondere la luna con il dito che la indica e riflettere se, forse, non è solo colpa della speculazione se i prezzi energetici sembrano formiche impazzite sulle montagne russe.

Vanno considerati, infatti, almeno altri tre fattori.

Il primo: siamo (forse) usciti dalla pandemia e dalle connesse restrizioni. La vita riprende e così la domanda energetica -es. usciamo di più la sera e c'è bisogno di più luce nei locali. Abbiamo una vita sociale che va a corrente elettrica e più questa è intensa maggiore è il consumo di quella -e quindi la domanda di ciò che serve per produrla (gas, petrolio, ecc.).



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Settembre 2022, 09:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA