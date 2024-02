Binge drinking e responsabilità

di Alberto Mattiacci

Un modello sbagliato di consumo, seguito da un numero limitato di persone, sta danneggiando un intero settore. Si chiama binge drinking e il settore è quello della produzione di alcolici -birre escluse, parliamo di 81 mila occupati, circa 2300 imprese a carattere industriale, un export di 10 miliardi di euro. Binge drinking è una modalità di consumo degli alcolici che si è purtroppo diffusa, anche nel nostro Paese. Questa stupidaggine ha dei connotati precisi: 1) assunzione di oltre 4-5 Unità Alcoliche (drinks) in unica occasione, 2) in breve tempo, 3) lontano dai pasti, 4) al fine di avvertire gli effetti psicotropi del c.d. ”sballo”. Una unità alcolica corrisponde più o meno, per capirci, a un bicchiere di vino, una lattina di birra, un bicchierino di superalcolici.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Febbraio 2024, 06:00

