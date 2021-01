Covid, positiva una dottoressa di Siracusa vaccinata sei giorni fa

È risultata positiva al Covid 19 una dottoressa dell'ospedale Umberto I di Siracusa che era stata vaccinata sei giorni fa a Palermo. Secondo quanto confermato dall'Azienda sanitaria provinciale, era stata una delle prime ad essere sottoposta al vaccino ma non alla seconda dose di richiamo e ieri è stata ricoverata.

In occasione dell'approvazione da parte dell'Aifa del vaccino Pfizer-BioNTech contro il coronavirus il direttore generale Nicola Magrini ha sottolineato come tra una dose e l'altra del vaccino (un tempo di circa tre settimane) il rischio di contagio da Covid c'è, ma l'infezione arriverebbe in forma verosimilmente più lieve.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Gennaio 2021, 13:06

