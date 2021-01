Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 3 gennaio 2021: i primi dati dalle regioni

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi, domenica 3 gennaio 2021: attorno alle 17 sono attesi i dati ufficiali del ministero della Salute. Su leggo.it conosceremo i numeri dei nuovi contagi e delle vittime nelle ultime 24 ore.

I DATI DALLE REGIONI

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, domenica 3 gennaio 2021 delle ore 8. Rispetto al report della Regione delle 17 di ieri sera sono 1.864 i nuovi positivi, un dato che porta la somma totale da inizio pandemia da covid a quota 265.264 persone contagiate. Gli attualmente positivi sono 95.159. Non si ferma il triste conto delle vittime del virus: in totale sono 6.763, con 37 decessi da ieri sera. I ricoverati oggi sono 3032 (+33 rispetto a ieri sera) di cui 396 in terapia intensiva (-2).

Ieri in Italia erano stati 11.831 i nuovi casi nelle ultime 24 ore (con 67.164 tamponi processati) e 364 i nuovi decessi. Con il drastico calo dei tamponi (ieri erano stati 157.524) il tasso di positività torna a salire, raggiungendo il 17,61%.

Il 31 agosto, alla fine delle vacanze e quando si poteva fare un bilancio dei contagi e dei decessi per Covid della prima ondata, nel Lazio c'erano 878 morti a causa del coronavairus. Poco più di quattro mesi dopo, dunque con la seconda ondata ancora in corso, il bilancio è drammaticamente cambiato: i decessi per Covid sono diventati 3.816, dunque 2.938 persone nel Lazio sono decedute anche causa del Covid tra l'inizio di settembre e i primi giorni di gennaio.

