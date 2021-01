Covid, in Italia vaccinate 72.397 persone. Arcuri: «Secondi in Europa dopo la Germania»

Sono 72.397 le persone vaccinate in Italia contro il coronavirus secondo gli ultimi dati aggiornati alle 23.15 di ieri pubblicati sul portale del Commissario straordinario per l’emergenza Covid. Fra questi, 42.239 sono donne mentre gli uomini vaccinati dal 31 dicembre sono 30.158. L'Italia è seconda in Europa, dopo la Germania, per numero di vaccinati. È quanto fanno sapere gli uffici del Commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri.

Al primo posto fra le regioni per numero di somministrazioni c’è il Lazio (16.366). Seguono il Piemonte (9.478), la Toscana (6.824), la Campania (6.671) e il Veneto (6.041). In Lombardia, finora, sono state vaccinate 2.446 persone.

Le vaccinazioni hanno riguardato finora la categoria degli operatori sanitari e sociosanitari (61.683), il personale non sanitario (6.227) e gli ospiti di strutture residenziali (4.487). Per quanto riguarda le fasce di età infine, al primo posto le persone fra i 50-59 anni, con 20.601 somministrazioni di vaccino, segue la fascia 40-49 anni (16.619), quella fra 30-39 anni (12.869) e quella fra 60-69 anni (10.781).

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Gennaio 2021, 08:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA